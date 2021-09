Chinese producentenprijzen op hoogste punt in dertien jaar

De Chinese producentenprijzen zijn in augustus opgelopen naar het hoogste niveau in dertien jaar. Vooral de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen zoals steenkool, staal en chemische producten zorgen ervoor dat de kosten voor producenten en fabrikanten hard oplopen, ondanks verwoede pogingen van Peking deze prijsstijgingen in te dammen.

De producentenprijzen gingen op jaarbasis met 9,5 procent omhoog, meldde het Chinese statistiekbureau. Een maand eerder ging het om een plus van 9 procent. De consumenteninflatie liep in augustus op jaarbasis met 0,8 procent op, waar dat een maand eerder nog 1 procent was. De geringere stijging van de consumentenprijzen komt met name door de gedaalde kosten voor voedsel. Ook liep de consumenteninflatie minder hard op doordat er minder geld werd uitgegeven aan vliegtickets, toerisme en hotelaccommodaties, nadat Peking strenge regels oplegde om virusuitbraken te beteugelen.

Volgens de beleidsmakers van de Chinese centrale bank is de opleving van de producentenprijzen van tijdelijke aard. De Chinese overheid probeert met het verhogen van exporttarieven op bepaalde ijzer- en staalproducten de prijsstijgingen te temperen. Daarnaast verleent Peking tijdelijk vrijstelling voor tarieven op ijzer en schroot en zijn er heffingskortingen geschrapt voor de export van sommige staalproducten om het aanbod op de binnenlandse markt te vergroten.

De op een na grootste economie ter wereld heeft zich grotendeels hersteld van de strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar door een toename van het aantal besmettingen met de Delta-variant is de bezorgdheid over het herstel toegenomen. De vrees bestaat dat de inflatie verder kan oplopen nu lockdowns in delen van het land leveringsproblemen veroorzaken.