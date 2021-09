Denktank: flink minder oliewinning Shell tegen opwarming aarde

Het niet openen van nieuwe locaties voor olie- en gaswinning zou voor het Brits-Nederlandse Shell in 2030 bijna een halvering van de huidige productie betekenen. Dat komt naar voren uit een doorberekening van de financiële denktank Carbon Tracker van het advies van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) om te stoppen met ‘nieuw’ gas en ‘nieuwe’ olie om aan klimaatdoelen te voldoen. Volgens de onderzoekers handelen de grootste oliebedrijven nog niet naar dat voorstel.

De productie van de helft van de veertig grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijven zou binnen tien jaar minstens halveren als het IEA-advies wordt nageleefd, zegt de denktank. De afschaling van 44 procent bij Shell zou daarmee kleiner zijn dan bij veel andere bedrijven, maar groter dan bij het Britse BP (33 procent), het Amerikaanse ExxonMobil (33 procent) en het Franse TotalEnergies (30 procent).

De meeste grote schalieoliebedrijven zouden hun huidige productie met meer dan 80 procent zien afnemen in 2030.

Het IEA meldde afgelopen mei dat olie- en gasbedrijven geen nieuwe velden meer zouden moeten ontginnen om – zoals in 2015 in Parijs is afgesproken – de opwarming van de aarde te beperken tot het liefst 1,5 graden en maximaal 2 graden. Daarmee zouden oliebedrijven afhankelijk worden van locaties die zij nu al hebben, maar die raken leeg.

Alleen het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zou de productie zien toenemen, omdat zijn bestaande locaties nog ruimte geven voor het winnen van meer olie en gas.

De denktank waarschuwt investeerders in de bedrijven voor kapitaalvernietiging als de huidige investeringen in ‘nieuw’ gas en olie worden doorgezet. Carbon Tracker zegt dat de fossiele brandstoffen binnenkort minder gewild zullen zijn door een toenemend aanbod van duurzame energiebronnen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in mei dat Shell zijn eigen CO2-uitstoot in 2030 netto met 45 procent moet hebben verminderd. Daarnaast moet het bedrijf zich volgens de rechter inspannen om ook de uitstoot van leveranciers en klanten met dat percentage te doen verminderen.