Duitse rechters staan met mate sluikreclame op Instagram toe

Influencers die op Instagram met foto’s naar producten of merken verwijzen maken zich niet schuldig aan sluikreclame. Volgens het Duitse Bundesgerichtshof overtreden ze daarmee niet de reclameregels, al mogen de afbeeldingen niet te promotioneel van aard zijn.

De rechters oordeelden onder meer over zogeheten ‘tap tags’ in foto’s op Instagram. Daarmee worden gebruikers doorverwezen naar profielen van fabrikanten of merken. Volgens de rechters is enkel het feit dat foto’s waarop het product is afgebeeld die zijn voorzien van deze tags niet voldoende om te veronderstellen dat het om reclame gaat. Als er een link naar een website van de fabrikant van het afgebeelde product wordt geplaatst, is dit wel het geval. Dit gebeurt ook regelmatig.

De Duitse organisatie Verband Sozialer Wettbewerb, die zich onder andere bezighoudt met eerlijke concurrentie, had bezwaar gemaakt tegen de in hun ogen ontoelaatbare sluikreclame. De klachten waren gericht tegen de influencer Cathy Hummels, de vrouw van voetballer Mats Hummels, mode-influencer Leonie Hanne en fitness-influencer Luisa-Maxime Huss. De vrouwen hebben nu grotendeels gelijk gekregen.

In één geval namen de Duitse rechters een ander standpunt in. Voor een post over een frambozenjam had een van de influencers een tegenprestatie van het bedrijf ontvangen, zonder de post als reclame te bestempelen. De rechters beschouwden dit als een overtreding van de wet op de oneerlijke concurrentie.

In Nederland geldt volgens de Stichting Reclame Code dat bij het bespreken of het tonen van een merk of product op sociale media de consument gemakkelijk moet kunnen begrijpen dat het om reclame gaat. Als een influencer een vergoeding in geld of natura ontvangt van de adverteerder, moet dat uitdrukkelijk vermeld te worden in de uiting. Of het duidelijk genoeg is, hangt af van het platform en de context.

Als niet duidelijk vermeld wordt dat een post reclame bevat kan een klacht worden ingediend en kan de stichting een waarschuwing afgeven. Als deze wordt genegeerd worden toezichthouders ingelicht, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die gaat over consumentenwetgeving. Mogelijk dat na onderzoek zelfs een boete volgt.