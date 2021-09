Rabobank: economie groeit dit jaar met ruim 4 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 4,2 procent en volgend jaar met 3,7 procent, schrijft de Rabobank in een rapport. Dat komt met name door de forse groei van internationale handel, maar ook doordat er meer geconsumeerd en geïnvesteerd wordt en overheidsbestedingen toenemen. De bank verwacht dat bijna alle bedrijfssectoren in 2022 volledig hersteld zijn van de coronacrisis, mits er geen nieuwe beperkende maatregelen komen.

Het herstel in Nederland is sterker dan in andere Europese landen, schrijft de bank. In de maanden april, mei en juni groeide de economie “onverwachts hard”. Ook zou de economie nog verder kunnen doorgroeien. “Zonder pandemie zou de economie in de tussentijd zijn doorgegroeid met ruim 2 procent”, zegt hoofdeconoom Ester Barendregt in het rapport. Daarom verwacht de bank in de tweede helft van dit jaar een “relatief sterke” groei van het bruto binnenlands product. Dat ligt in het derde kwartaal waarschijnlijk weer boven het niveau van voor de pandemie.

De Rabobank waarschuwt wel voor onzekerheden, zoals nieuwe coronamaatregelen die de economie “opnieuw een tik” kunnen geven. Ook kunnen de al bestaande knelpunten zoals de tekorten aan personeel, haperingen in productieketens, tekorten aan onderdelen zoals computerchips en prijsstijgingen van grondstoffen meer of nieuwe problemen veroorzaken. Er kan door nieuwe beperkende maatregelen ook een hoge inflatie ontstaan, waardoor huishoudens minder te besteden hebben en consumptie langzamer herstelt, zegt de bank.

De coronasteun van de overheid die per 1 oktober wordt afgebouwd is volgens de bank “een verantwoorde keuze”, omdat anders bedrijven die niet toekomstbestendig zijn ondersteund blijven. Het afbouwen van de steun zal naar verwachting de huidige krapte op de arbeidsmarkt licht verkleinen, denkt de bank. Mensen die nu coronabanen hebben komen dan beschikbaar voor andere sectoren.

Bijna alle sectoren kunnen rekenen op een gunstig vooruitzicht, zegt de bank, dankzij de vaccinaties die voor meer controle van het virus zorgen. Daardoor kunnen volgens Rabobank in de laatste maanden van het jaar bijna alle restricties losgelaten worden, behalve voor de evenementenbranche en nachthoreca.