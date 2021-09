Cao-overleg tussen vakbonden en bedrijven komt weer op gang

De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en bedrijven komen weer op gang na een zeer rustige zomermaand. Dat merkt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland. In vrijwel alle sectoren van de economie wordt op dit ogenblik onderhandeld.

In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8 procent. Maar augustus is altijd een erg rustige maand voor cao-onderhandelingen. Uit de agenda’s van onderhandelaars blijkt volgens AWVN dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland.

Dat zal in de loop van dit najaar tot een verdere inhaalslag leiden, voorziet de werkgeversorganisatie. De werkgevers beschouwden het relatief grote aantal nieuwe cao’s dat in eerdere maanden werd afgesloten als een teken van voorzichtig optimisme. Tegelijkertijd merkt AWVN dat bedrijven en vakbonden er soms nog niet uitkomen en dat er ook spanningen leven.

Tot en met augustus zijn dit jaar 208 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 1,9 procent. Er zijn ook bedrijven of sectoren waar vanwege de crisis een nullijn is afgesproken. Dit jaar zijn in totaal 438 cao’s aan de beurt voor vernieuwing. Vanwege de coronacrisis werden er in heel vorig jaar maar 279 akkoorden gesloten. Veel overleggen lagen toen maanden stil.