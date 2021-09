Kabinet spoort ondernemer met geldzorgen aan hulp te zoeken

Ondernemers die zorgen hebben over hun portemonnee, bijvoorbeeld door de coronacrisis, moeten op tijd om hulp vragen. Die oproep doet het kabinet in een nieuwe campagne. Zo hoopt staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken te voorkomen dat ondernemers “pas hulp zoeken als geldzorgen geldproblemen zijn geworden”.

Via de website Geldfit.nl en het telefoonnummer 0800-8115 kunnen ondernemers en zelfstandigen aan de bel trekken. Ook komt er een pakket beschikbaar waarmee gemeenten inwoners kunnen helpen. Het kabinet maakt zich onder meer zorgen over ondernemers met grote schulden.

Wiersma erkent dat het voor veel ondernemers lastig is “te erkennen dat het niet goed gaat met je bedrijf Vanwege de stress zie je door de bomen het bos niet meer”, aldus de staatssecretaris. “De stap om actie te ondernemen en open te zijn over de situatie is dan groot. Kom voorbij die schaamte en praat over je problemen.”