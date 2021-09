China gaat meer plastic recyclen en verbiedt dunne tasjes

China gaat in de strijd tegen zwerfafval het gebruik van plastic verminderen en tegelijkertijd meer inzetten op het recyclen van de kunststof. Om “de hele keten van plasticvervuiling” tegen te gaan, gaat het land extreem dunne plastic tasjes verbieden en wordt het gebruik van andere materialen zoals bamboe gepromoot. Dat staat in een ‘vijfjarenplan’ van de overheid, dat er ook voor moet zorgen dat in 2025 dagelijks een derde meer stadsafval wordt verbrand.

China gebruikt nu 60 miljoen ton plastic per jaar, waarvan een derde wordt gerecycled. Grote steden werden eerder al aangespoord om afval te gaan scheiden, recyclefabrieken te bouwen en plastic producten te verbieden die maar één keer kunnen worden gebruikt. Ook kwam er vorig jaar een afvalwet, waardoor boetes voor overtreders tien keer zo hoog werden.

In China gaat ook het gebruik van microplastic in cosmetische producten aan banden, iets wat eerder al in de Verenigde Staten en Europa gebeurde. Ook moeten winkeliers en bezorgers stoppen met het “onredelijk” met plastic verpakken van producten en worden andere materialen als bamboe, hout, papier en afbreekbaar plastic gepromoot.

Een verantwoordelijke overheidscommissie wijst vooral op het schadelijke effect van plastic doordat het moeilijk afbreekbaar is en in het water en in de grond terechtkomt. “Dat zorgt voor zichtbare vervuiling, bodemschade, microplastics en andere milieurisico’s”, aldus de commissie, die spreekt over een wereldwijd probleem.