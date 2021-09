DSM stuwt AEX verder richting 800-puntengrens

De Amsterdamse AEX-index koerste woensdag verder richting de historische 800-puntengrens onder aanvoering van DSM. Analisten van ING verhoogden het advies voor het speciaalchemiebedrijf, na de goed ontvangen strategische update die het concern dinsdag gaf. De andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien na de lagere slotstanden op Wall Street. Een reeks van tegenvallende Chinese macro-economische cijfers wakkerden daarbij de zorgen aan over een vertraging van het wereldwijde herstel van de coronacrisis.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 799,35 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1092,40 punten. Frankfurt bleef vlak en Parijs zakte 0,1 procent. De beurs in Londen verloor een fractie. De Britse inflatie is in augustus opgelopen tot het hoogste niveau in negen jaar.

De Chinese economie gaat duidelijk gebukt onder de strenge coronarestricties in het land. Die drukten afgelopen maand duidelijk op de consumentenbestedingen. Er kon minder worden gereisd en in de horeca werd beduidend minder uitgegeven, waardoor de winkelverkopen flink afzwakten. Ook de industriƫle productie in het land groeide in augustus in het zwakste tempo in ruim een jaar tijd.

DSM (plus 1,4 procent) zette de opmars voort. Het aandeel won een dag eerder al 4,5 procent dankzij de nieuwe strategische plannen van het concern. ING schroefde de aanbeveling voor DSM op van verkopen naar kopen. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 0,7 procent na de presentatie van de nieuwe modellen van de iPhone en andere producten van het Amerikaanse techconcern Apple. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,7 procent. Techinvesteerder Prosus volgde met een min van 1,4 procent.

Inditex daalde 0,3 procent in Madrid. Het kledingconcern bekend van merken als Zara en Pull & Bear boekte in het afgelopen halfjaar weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden, toen de modewinkels hard werden geraakt door de coronacrisis. In Stockholm verloor concurrent Hennes & Mauritz (H&M) ruim 2 procent. De Zweedse kledingketen zag de omzet in het afgelopen kwartaal flink aantrekken, maar analisten hadden op meer gehoopt. Ook blijft H&M last houden van de coronarestricties in Aziƫ.

De euro was 1,1812 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 71,13 dollar per vat. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 74,29 dollar per vat.