Zakelijke evenementenbranche blij met meer duidelijkheid kabinet

Organisatoren van zakelijke evenementen hebben meer bewegingsvrijheid nu het demissionaire kabinet heeft besloten de 1,5 meterregel los te laten en evenementen niet meer alleen zittend hoeven plaats te vinden. Dat zeggen vertegenwoordigers van de sector Eventplatform en CLC-VECTA. Evengoed hebben zij nog wel vragen over de verlenging van de steunmaatregelen.

“De sector heeft 1,5 jaar stilgelegen en dat heeft veel ondernemers hard geraakt”, zegt Riemer Rijpkema, woordvoerder van Eventplatform en CLC-VECTA. “Ondersteuning bij het terugbetalen van schulden en het vermogen om te kunnen investeren en innoveren is van groot belang om internationaal voorop te kunnen blijven lopen.”

Dat er nu duidelijkheid is over de evenementen zorgt voor optimisme en maakt dat er weer gepland kan worden. Volgens de sector is er doorgaans sprake van een lange voorbereidingstijd voor evenementen en gelden er nog altijd reisbeperkingen waardoor na 25 september nog niet direct als vanouds kan worden gedraaid. Daarbij is er nog onvoldoende duidelijk of en op welke steun de branche kan rekenen na 1 oktober als de steunmaatregelen aflopen.

Tientallen ondernemers uit de zakelijke evenementenbranche protesteerden vorige maand op het Malieveld in Den Haag om hun roep om duidelijkheid kracht bij te zetten. De strikte coronaregels zouden momenteel ook heel lastig uit te leggen zijn, nu veel mensen toch al zijn gevaccineerd.

Organisatoren van autoshows 402 Automotive en de organisatie achter het Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk stapten naar de rechter vanwege het uitblijven van duidelijkheid. Het kort geding behandelde ook de nieuwe coronaregels die het demissionaire kabinet dinsdag aankondigde, omdat er nog altijd willekeur zit in het beleid, aldus de klagers.