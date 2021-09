Ethische commissie IMF kijkt naar kritiek op topvrouw Georgieva

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bestudeert de kritiek op topvrouw Kristalina Georgieva. Daarbij kijkt ook een speciale ethische commissie van het IMF naar de kwestie. Georgieva wordt ervan beschuldigd dat ze vroeger als topbestuurder van de Wereldbank druk heeft uitgeoefend op personeel om de positie van China in een economische ranglijst van landen beter te doen voorkomen.

De Bulgaarse zou enkele jaren terug vanuit de top van de Wereldbank hebben aangedrongen op bepaalde aanpassingen waardoor China iets beter uit de verf kwam in een rapport over internationaal zakendoen. In die periode was de Wereldbank ook bezig met een kapitaalverhoging voor de eigen organisatie, waarbij China een sleutelrol moest spelen. Voor de Wereldbank is de kwestie een reden om niet meer verder te gaan met de zogeheten Doing Business-rapportages, waarin de ranglijst stond. Er zouden namelijk belangrijke ethische grenzen zijn overschreden.

Een woordvoerster van het IMF geeft aan dat het in dit soort gevallen gebruikelijk is dat ook de ethische commissie van het IMF naar de zaak kijkt. Die zal hierover de eigen bevindingen rapporteren aan het bestuur van het fonds. Wanneer dit gebeurt is niet nog niet bekend.

Georgieva liet zelf weten het fundamenteel oneens te zijn met de beschuldigingen die komen van een advocatenkantoor dat onderzoek deed in opdracht van de Wereldbank. Verder heeft de Bulgaarse aangegeven dat ze de kwestie al heeft besproken met het bestuur van het IMF, waaraan ze sinds 2019 leiding geeft.

Het IMF en de Wereldbank zijn belangrijke instellingen in de financiĆ«le wereld. De Amerikaanse overheid heeft gezegd dat het om “serieuze bevindingen” gaat. Ook de Verenigde Staten kijken daarom naar de zaak. Verder heeft de Britse regering aangegeven zich over de kwestie te beraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China benadrukte op zijn beurt dat de Wereldbank “interne beoordelingsprocedures” zou moeten volgen om de kwestie uit te diepen.

Nobelprijswinnaar en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank Paul Romer uitte eveneens kritiek op Georgieva. Hij heeft gezegd dat tijdens zijn tijd bij de Wereldbank er sprake was van een “gebrek aan integriteit” bij het leiderschap, onder anderen bij Georgieva. Romer werd in het najaar van 2016 hoofdeconoom van de Wereldbank, maar vertrok alweer in januari 2018. Dat had mede te maken met aanvaringen met collega’s, onder meer over de wijze waarop rapporten werden opgesteld.