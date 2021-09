Winkelketen Amac profiteert van grote vraag naar MacBook en iPad

De verkoper van Apple-producten Amac is in het afgelopen boekjaar verder gegroeid, ook al waren de winkels een tijd dicht vanwege de coronamaatregelen. De vijftig filialen tellende winkelketen profiteerde vooral van de grotere vraag naar MacBooks en iPads voor thuiswerken.

De omzet steeg met 18 procent tot 216 miljoen euro. De operationele winst, waar rentebetalingen, afschrijvingen en belastingen nog niet van zijn afgetrokken, dikte met een kwart aan tot 6 miljoen euro. Daarop boekte het moederbedrijf van Amac een nettowinst van 2,1 miljoen euro.

Topman Ed Bindels geeft aan dat Amac het wel moeilijk had in de laatste maanden van het boekjaar dat liep tot 31 maart. De fysieke winkels hadden te maken met een harde lockdown vol beperkingen. Daardoor was het bedrijf meer geld kwijt aan marketing voor zijn webshop. De operationele winst steeg dan ook minder hard dan in het voorgaande boekjaar, toen dit resultaat bijna verdubbelde.

Amac is de grootste winkelketen van Nederland die puur is gespecialiseerd in Apple-producten. De keten groeide de afgelopen tien jaar hard door overnames van andere verkopers van Apple-elektronica, zoals iCentre, Ivizi en Xando.