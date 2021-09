IMF-bestuur krijgt eerste verslag ethiekcommissie over topvrouw

De raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het eerste verslag gekregen van de ethische commissie over topvrouw Kristalina Georgieva. De Bulgaarse wordt ervan beticht in haar tijd bij de Wereldbank druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Het is nog onduidelijk wat de conclusies van de ethische commissie zijn. Het IMF-bestuur hecht volgens een woordvoerder aan een grondig en objectief onderzoek en komt binnenkort weer bijeen om over de kwestie te praten.

Georgieva zou enkele jaren terug vanuit de top van de Wereldbank hebben aangedrongen op bepaalde aanpassingen waardoor China iets beter uit de verf kwam in een rapport over internationaal zakendoen. In die periode was de Wereldbank ook bezig met een kapitaalverhoging voor de eigen organisatie, waarbij China een sleutelrol moest spelen. Voor de Wereldbank is de kwestie een reden om niet meer verder te gaan met de zogeheten Doing Business-rapportages, waarin de ranglijst stond. Er zouden namelijk belangrijke ethische grenzen zijn overschreden.

De beschuldigingen, die in een rapport van advocatenkantoor WilmerHale voor de Wereldbank staan, zijn volgens Georgieva onwaar. Vorige week zei ze het fundamenteel oneens te zijn met het oordeel. Ook verklaarde ze de kwestie al eens besproken te hebben voor haar aanstelling aan de top van het IMF.

Het IMF en de Wereldbank zijn belangrijke instellingen in de financiĆ«le wereld. De Amerikaanse overheid heeft gezegd dat het om “serieuze bevindingen” gaat. Ook de Verenigde Staten kijken daarom naar de zaak.