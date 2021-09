Veel bedrijfskantines ontkomen aan controleplicht coronapas

Cateraars in bedrijfspanden hoeven klanten niet op een coronatoegangsbewijs te controleren als die ruimte is afgesloten voor algemeen publiek. Dat scheelt voor deze bedrijven op veel locaties extra werk in tijden van personeelstekorten. Anders is dat in kantines die vrij toegankelijk zijn, zoals in ziekenhuizen.

Veneca, een koepelorganisatie voor cateraars, verduidelijkt de regels die vanaf 25 september gaan gelden nog eens op haar site. Dan moet iedereen ouder dan 13 jaar gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs bij het bezoek van publieke horecagelegenheden, zolang het om binnenruimtes gaat. Maar bedrijfskantines in afgesloten kantoren zijn niet publiek. Daar hoeft cateringpersoneel dus niet te checken of iemand is gevaccineerd, negatief is getest op corona of onlangs is hersteld van Covid-19.

Maar cateraar Hutten, die aan catering voor evenementen, bedrijven en de zorg doet, ontkomt er niet aan om in een van zijn brasseries klanten om een QR-code te vragen. “Wij hebben eigen horecalocaties, zoals een brasserie in een pand waar ook Dela Uitvaartverzorging en een hotel zit. Die is vrij toegankelijk, dus daar moeten we checken en dat gaan we ook doen”, zegt een woordvoerster. “Datzelfde geldt voor een horecalocatie van ons in een ziekenhuis.” Voor Hutten zorgt de extra taak wel voor een puzzel in het personeelsbeleid, want er heerst schaarste aan geschikte arbeidskrachten.

Sodexo, een van de grotere cateringbedrijven in Nederland, heeft weinig last van onduidelijkheid over de regels rond de coronapas. “Wij hebben vooral ruimtes in besloten kantoren. Daar hoeven wij niet te checken.”

In de bredere horecasector zijn kritische geluiden te horen over de verplichte coronapas. Op de site horecazonderprik.nl staan honderden caf├ęs en restaurants die aankondigen hun gasten niet te controleren op een coronatoegangsbewijs.