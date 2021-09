Netflix koopt gamestudio achter avonturenspel Oxenfree

Netflix neemt de ontwikkelaar van videogames Night School Studio, de ontwikkelaar van avonturenspel Oxenfree, over. Het gaat om de eerste gamestudio die wordt ingelijfd door het Amerikaanse streamingbedrijf. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat Netflix naast series, documentaires en films ook videospelletjes wil gaan aanbieden. De eerste videogames zouden voor het einde van volgend jaar al te spelen moeten zijn op Netflix, lieten ingewijden toen weten.

Voor Netflix is het zaak nieuwe markten aan te boren. Het bedrijf is nog altijd marktleider in het streamen van series en films, maar krijgt steeds meer concurrentie van Disney+, Amazon Prime Video en HBO.

Ook Amazon zet stappen op het gebied van games. Het webwinkelconcern kende dinsdag juist een daverende release van zijn nieuwe multiplayergame New World, dat op een gegeven moment het meest gespeelde spel op het internet was. Dat was een opsteker, want eerder bleek dat het nog best lastig is om met een doorbraakgame te komen. Amazon bracht begin 2019 al The Grand Tour Game uit. Die game werd in 2020 teruggetrokken na een slechte ontvangst van critici en spelers. Ruim een jaar geleden had Amazon ook al zijn spel Crucible stopgezet. Dat spel was ook pas een paar maanden op de markt.