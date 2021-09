Techbedrijven drukken Nikkei, Evergrande wint in Hongkong

Op de beurs in Tokio stonden woensdag vooral de techbedrijven onder druk in navolging van het zware verlies van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Beleggers waren verder in afwachting van de uitkomst van de leiderschapsverkiezing van de Japanse regeringspartij LDP. De Japanse aandelenkoersen zijn deze maand sterk gestegen door de hoop dat de opvolger van premier Yoshihide Suga, die begin september zijn vertrek aankondigde, meer zal doen om de economie aan te jagen. In Hongkong maakte het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande een koerssprong na aankondiging van de verkoop van een onderdeel.

De Hang Seng-index in Hongkong werkte een eerder verlies weg en won 0,4 procent, mede dankzij een winst van bijna 11 procent voor Evergrande. De Chinese overheid lijkt er bij staatsbedrijven op aan te dringen om een deel van Evergrande’s activa op te kopen. Zo verkoopt het in geldnood verkerende bedrijf een belang van omgerekend dik 1,3 miljard euro in Shengjing Bank aan het Chinese staatsbedrijf Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Shengjing Bank, een van de belangrijkste geldschieters van Evergrande, eist daarbij dat het vastgoedconcern de opbrengst van de verkoop gebruikt om zijn schulden bij de bank af te lossen.

Evergrande moet woensdag ook weer een rentebetaling doen op een deel van zijn leningen. Vorige week donderdag miste het bedrijf al de deadline van een rentebetaling op een andere lening. Kredietbureau Fitch verlaagde daardoor woensdag zijn kredietrating voor Evergrande en zijn dochterondernemingen Hengda en Tianji. Na het missen van een betalingsdeadline heeft het bedrijf nog dertig dagen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen voordat het bedrijf als wanbetaler wordt bestempeld.

De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent in de min op 29.544,29 punten. Techbedrijven als Tokyo Electron, Daikin Industries en Advantest zakten tot 5 procent. De grote techinvesteerder SoftBank verloor bijna 2 procent. De sterk in waarde gestegen techsector kampt met de oplopende rentes op de financiële markten. Een hogere rente heeft negatieve gevolgen voor de toekomstige winsten van deze snelgroeiende bedrijven, waardoor de huidige koerswaarderingen te hoog lijken. De luchtvaartaandelen en de transportbedrijven lieten daarentegen kleine winsten zien na het nieuws dat de noodtoestand die in delen van Japan geldt vanwege de coronapandemie donderdag wordt beëindigd.