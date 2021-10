Disney schikt rechtszaak met actrice Scarlett Johansson

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson en de grote filmproducent Disney zijn tot een overeenkomst gekomen nadat de actrice het bedrijf had aangeklaagd wegens contractbreuk. Beide partijen hebben dat naar buiten gebracht. Details van de schikking zijn niet bekendgemaakt.

Johansson had in haar contract voor de superheldenfilm Black Widow bedongen dat de film eerst in de bioscoop te zien zou zijn voordat deze via de streamingservice te zien was, omdat ze mee zou delen in de winst. Toen Disney de film uit de Marvel-reeks vrijwel direct ging streamen maakte Johansson bezwaar.

“Ik ben blij dat Disney en ik ons geschil hebben weten op te lossen. Ik ben ontzettend trots op het werk dat we gedurende de afgelopen jaren hebben gedaan en heb genoten van mijn creatieve samenwerking met het team. Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking de komende jaren voort te zetten,” aldus Johansson.

Ook Disney is blij dat de lucht geklaard is. “Ik ben heel tevreden dat we tot een overeenkomst zijn gekomen met Scarlett Johansson wat betreft Black Widow. Wij waarderen haar bijdrages aan de Marvel Cinematic Universe en zien er naar uit om samen te werken aan nieuwe projecten, waaronder Disneys Tower of Terror.”