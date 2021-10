Beleggers wachten op ontwikkelingen Evergrande, AEX daalt licht

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht omlaag. De beurshandel bleef in de greep van de perikelen rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Volgens Chinese staatsmedia staat het financieel geplaagde bedrijf op het punt om iets meer dan de helft van zijn belang in zijn vastgoeddivisie te verkopen. Verder bleven de markten in de ban van de inflatie. Beleggers staan daarbij voor de vraag of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zijn, of dat de centrale banken sneller de coronasteun moeten afbouwen om de inflatie te beteugelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 762,15 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1051,69 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

In Hongkong werd de handel in de aandelen Evergrande en Evergrande Properties Services stilgelegd. Volgens de staatskrant Global Times wil het Chinese vastgoedconcern Hopson Development voor omgerekend 4,3 miljard euro een belang van 51 procent nemen in de vastgoeddivisie Evergrande. De dreiging van een faillissement van vastgoedreus Evergrande, die kampt met een schuldenberg van 260 miljard euro, houdt investeerders al geruime tijd in de ban.

In de AEX noteerde het aandeel ING (min 4,3 procent) ex dividend. Chiptoeleverancier Besi behoorde tot de staartgroep met een verlies van dik 2 procent. Bierbrouwer Heineken voerde de stijgers aan met een plus van 0,9 procent.

Galapagos daalde 1,5 procent in de MidKap. De biotechnoloog heeft de werving van patiënten voor zijn onderzoek met het middel filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn afgerond. In overleg met samenwerkingspartner Gilead zal Galapagos de operationele en financiële verantwoordelijkheid op zich nemen voor de studie. Gilead betaalt daarvoor 15 miljoen dollar aan Galapagos. Renewi steeg bijna 5 procent. Het afval- en recyclingsbedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar na sterke prestaties in de eerste jaarhelft.

In Londen zakte Morrisons bijna 4 procent. De Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) heeft de biedingsstrijd rond de Britse supermarktketen gewonnen. Tijdens een speciale veiling versloeg CD&R met een bod van 7 miljard pond (omgerekend 8,2 miljard euro) zijn rivaal Fortress Investment Group, een onderdeel van de Japanse investeerder SoftBank.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1603 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 75,45 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 78,91 dollar per vat.