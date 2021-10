Mercedes-Benz versobert uitvoering auto’s vanwege chiptekorten

Autoproducent Mercedes-Benz kan vanwege de aanhoudende chiptekorten in veel auto’s niet de complete technische uitrusting installeren. De Duitse onderneming verkoopt om die reden ook modellen in een versoberde uitvoering, bevestigde het concern na berichtgeving door een lokale krant in Stuttgart.

Gedupeerde klanten kunnen de aangepaste auto’s tegen een lagere prijs aanschaffen. Als een klant niet akkoord is met de versobering kan hij zonder grote problemen onder het koopcontract uit, aldus het concern. Wie een auto met een beperkte uitrusting koopt, hoeft overigens niet te rekenen op een latere upgrade. Dit is om technische redenen niet altijd mogelijk, benadrukte de verkoopafdeling van Mercedes-Benz.

Hoeveel auto’s er zijn besteld en welke modellen nu van de productielijn komen met de verminderde uitrusting liet de autoproducent in het midden. Het bedrijf gaf aan dat klanten op hun auto’s konden wachten tot de gewenste uitrusting beschikbaar was.

Moderne auto’s bevatten veel elektronica. De wereldwijde problemen met de levering van chips zit daarom de productie in de weg. Veel autofabrikanten zien zich genoodzaakt half afgebouwde voertuigen te parkeren. Die worden vervolgens achteraf afgemaakt wanneer onderdelen beschikbaar zijn. Ook Mercedes-Benz moet voertuigen tijdelijk stallen vanwege een tekort aan componenten.