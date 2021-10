Hoge inflatie volgens DNB mogelijk toch geen tijdelijk fenomeen

De sterk oplopende inflatie van de laatste tijd is mogelijk geen tijdelijk fenomeen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) valt niet uit te sluiten dat het algehele prijsniveau een langere tijd sterk blijft stijgen. Als dat gebeurt, kan dat een schok op de financiële markten teweegbrengen.

De laatste tijd lopen de prijzen in Nederland en veel andere landen hard op. Denk aan de sterk gestegen gasprijs. Ook zijn internationale transporttarieven flink duurder geworden en zijn automobilisten meer geld kwijt aan de pomp. De sterke inflatie hangt volgens de meeste economen samen met het herstel uit de coronacrisis en zou dus tijdelijk moeten zijn.

DNB-president Klaas Knot benadrukt bij de presentatie van een nieuw rapport dat hij er nog steeds op rekent dat de inflatie in het eurogebied in de loop van volgend jaar weer terugzakt naar een normaal niveau van ongeveer 2 procent. Maar “vanuit gezond risicobeheer” is het volgens hem belangrijk dat beleggers zich ook bewust zijn van “alternatieve scenario’s”. Hij ziet het als zijn taak om financiële markten op de risico’s te wijzen.

De hoge inflatie wordt onder meer veroorzaakt door knelpunten in mondiale productieketens. Het zou volgens Knot zomaar kunnen dat die verstoringen langer aanhouden. Ook zou de huidige krapte op de arbeidsmarkt tot duidelijk hogere lonen gaan leiden. Dit ziet Knot nu nog niet echt gebeuren, maar als het gebeurt zou dat de inflatie waarschijnlijk langdurig aanjagen.

Inflatieangst bepaalde de afgelopen weken al het beeld op de wereldwijde beursvloeren. De vrees dat centrale banken door de hoge inflatiecijfers wel eens zouden kunnen gaan beginnen met het afbouwen van hun steunprogramma’s, drukte op het sentiment van beleggers.

Maar Knot heeft de indruk dat beleggers tegelijkertijd toch nog erg blijven vertrouwen op langdurige steun en gunstige financiële omstandigheden. Hij merkt ook dat er risicovoller wordt belegd. Dat is gevaarlijk omdat centrale banken mogelijk toch zullen moeten ingrijpen als de hoge inflatie opeens toch niet zo tijdelijk blijkt als gedacht. Zo’n situatie zou volgens DNB tot stevige marktreacties kunnen leiden als beleggers daar onvoldoende rekening mee houden.

De kwestie hangt samen met een breder dilemma waar Knot en andere beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) mee te maken hebben. De ECB zal zijn steunmaatregelen de komende tijd niet te snel moeten afbouwen, om vervelende verrassingen te voorkomen. Maar de steun mag als het aan DNB ligt ook niet te lang in stand blijven en voor onnodige negatieve bijeffecten zorgen.