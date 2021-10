Chipmaker TSMC blijft profiteren van sterke vraag

Het Taiwanese chipconcern Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft ook in het derde kwartaal geprofiteerd van de sterke wereldwijde vraag naar chips en de tekorten aan halfgeleiders. TSMC is een van de grootste chipproducenten ter wereld en een belangrijke toeleverancier van Apple. Ook is TSMC een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

De nettowinst van TSMC steeg in de afgelopen periode op jaarbasis met 14 procent naar meer dan 156 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 4,8 miljard euro. TSMC had eerder al gemeld dat de omzet naar het recordniveau van omgerekend 12,7 miljard euro was gestegen.

Vanwege de grote vraag naar chips is TSMC zijn productiecapaciteit flink aan het vergroten. Het bedrijf trekt daarvoor tientallen miljarden uit. Apple zou van plan zijn de productie van de nieuwe iPhone 13 te verlagen omdat er een gebrek aan chips is. TSMC gaf aan dat krapte bij zijn capaciteit naar verwachting tot in 2022 zal voortduren.

De onderneming kondigde verder aan een nieuwe fabriek in Japan te gaan bouwen. Deze locatie moet eind 2024 met de productie gaan beginnen.