Aandacht voor kwartaalupdates ASML en AkzoNobel op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van chipmachinemaker ASML en verffabrikant AkzoNobel. ASML heeft een recordkwartaal achter de rug dankzij de sterke vraag naar chips, maar begint ook last te krijgen van materiaaltekorten. AkzoNobel verwacht dat de prijzen van zijn verfmerken Sikkens en Flexa verder zullen stijgen door de hogere grondstofprijzen. Ook denkt het concern dat de beperkingen in de toeleveringsketen tot halverwege 2022 zullen aanhouden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen.

ASML boekte afgelopen kwartaal een omzet van 5,2 miljard euro en een winst van 1,7 miljard euro. Financieel directeur Roger Dassen sprak van “sterke cijfers”, maar gaf aan dat zijn bedrijf ook merkt dat materialen schaars zijn. Dassen voorziet “enige impact” op de resultaten in het vierde kwartaal.

De omzet van AkzoNobel steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 6 procent. Het bedrijfsresultaat viel wel flink terug. Volgens topman Thierry Vanlancker ligt het bedrijf op koers om aan het eind van het jaar met eigen prijsinitiatieven de inflatie van grondstofprijzen te compenseren.

ING weet eveneens de aandacht op zich gericht. De bank gaat bepaalde klanten compenseren wanneer hun rente niet in de pas liep met de gemiddelde marktrente. ING neemt voor de regeling een voorziening van 180 miljoen euro.

Vopak kondigde een wijziging aan de top van het bedrijf aan. Dick Richelle zal per 1 januari 2022 topman Eelco Hoekstra vervangen. Hoekstra vertrekt na elf jaar als bestuursvoorzitter van het tankopslagbedrijf naar SHV. Richelle werkt al sinds 1995 bij Vopak. In de afgelopen twaalf jaar stond hij aan het roer van de divisies in de Amerika’s, AziĆ« en het Midden-Oosten.

Philips staat ook in het nieuws. Een Amerikaanse leverancier van gespecialiseerde schoonmaakproducten eist in een rechtszaak 200 miljoen dollar van Philips. Het medisch-technologische bedrijf zou bij problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu ten onrechte hebben gewezen naar reinigers die werken met ozon als oorzaak. SoClean zegt dat de omzet daardoor is gekelderd.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1631 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 82,76 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 84,79 dollar per vat.