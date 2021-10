AkzoNobel verwacht dat grondstofprijzen verder stijgen

AkzoNobel verwacht dat de prijzen van grondstoffen tot midden volgend jaar verder zullen stijgen. De verffabrikant denkt dat ook de beperkingen in de toeleveringsketen tot halverwege 2022 zullen aanhouden. In september liet AkzoNobel al weten de prijzen in het derde kwartaal met gemiddeld 9 procent te verhogen vanwege de hoge grondstofkosten.

“We zijn op koers om aan het eind van het jaar met onze eigen prijsinitiatieven de inflatie van grondstofprijzen te compenseren”, zegt topman Thierry Vanlancker daarover in een toelichting op de cijfers. Daardoor zal een pot verf van het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa duurder worden in de winkel. De kosten voor grondstoffen en andere variabele kosten van de verffabrikant stegen in het derde kwartaal met 278 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van AkzoNobel steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 6 procent naar 2,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van onder meer belastingen, daalde met bijna een derde naar 226 miljoen euro.