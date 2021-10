Hoofdeconoom IMF vertrekt en keert terug bij universiteit Harvard

De hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vertrekt in januari bij het fonds. Gita Gopinath, de eerste vrouw die deze belangrijke functie bekleedt, keert dan weer terug bij de Harvard University.

Volgens het IMF gaat ze terug naar haar oude werkgever omdat het verlof dat ze enkele jaren terug van Harvard had gekregen om een publieke functie buiten de universiteit uit te oefenen, afloopt. Het opstappen van Gopinath zou niets te maken hebben met de recente ophef rond IMF-topvrouw Kristalina Georgieva.

Die Bulgaarse werd ervan beticht een aantal jaren geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China hoger te laten eindigen in een ranglijst van landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Het IMF besloot de zaak grondig te onderzoeken, maar uiteindelijk werd besloten dat Georgieva op haar plek kon blijven.

De in India geboren Gopinath is sinds 2019 de belangrijkste econoom bij het IMF. Door de coronacrisis was er de laatste jaren veel media-aandacht voor de economische ramingen van het fonds, die dan telkens door Gopinath werden toegelicht. Haar voorganger was de Amerikaan Maurice Obstfeld, die de functie van 2015 tot eind 2018 bekleedde. Daarvoor was de Fransman Olivier Blanchard jarenlang de hoofdeconoom van het IMF.