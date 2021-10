Saudi Aramco: meer investeringen nodig in olieproductie

De topman van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in de olieproductie omdat de productiecapaciteit in de wereld aan het dalen is. Dat zei Amin Nasser tegen persbureau Bloomberg. Nasser maakt zich zorgen dat er onvoldoende reservecapaciteit overblijft om aan een sterkere olievraag te kunnen voldoen.

Volgens Nasser kunnen de tekorten op de oliemarkt nog groter gaan worden, als bijvoorbeeld weer massaal wordt gevlogen door de versoepeling van de reisbeperkingen. De olieprijzen hebben de hoogste niveaus in jaren bereikt nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis en een krap aanbod. Verschillende oliebedrijven snijden in de investeringen in fossiele energie, waardoor het aanbod daalt.

Saudi Aramco is ’s werelds grootste olie-exporteur. Saudi-Arabië is lid van oliekartel OPEC. De OPEC is samen met bondgenoten als Rusland de olieproductie geleidelijk aan het opvoeren om zo aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Verschillende grote oliegebruikers zoals India en Japan zouden willen dat de productie sterker wordt opgevoerd om zo de hoge prijzen tegen te gaan.

Saudi Aramco is bezig zijn eigen productie te verhogen naar 13 miljoen vaten per dag, van de huidige 12 miljoen vaten. Daarvoor investeert het bedrijf miljarden. Die uitbreiding moet in 2027 afgerond zijn.