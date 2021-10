Billie Eilish, BTS en Drake grootverdieners voor platenlabel UMG

Zangeres Billie Eilish, rapper Drake en boyband BTS waren de afgelopen periode grootverdieners voor hun platenlabel Universal Music Group (UMG). Dat maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf bekend bij de publicatie van zijn eerste kwartaalcijfers sinds de beursgang. UMG verdiende meer geld doordat de muziek van zijn artiesten vaker werd gestreamd.

De Zuid-Koreaanse boyband BTS stapte eerder deze maand over naar Universal Music, maar is volgens het bedrijf nu al van grote waarde. Universal is het grootste label ter wereld en werd bij de beursgang eind september gewaardeerd op meer dan 33 miljard euro. Het was een van de grootste beursgangen op het Damrak van de laatste jaren.

De omzet van UMG groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 16 procent naar bijna 2,2 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 12 procent naar 426 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.