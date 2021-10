Cryptomunt inmiddels ingeburgerd bij groot publiek

De waarde van de bitcoin blijft record na record breken. Deze week bereikte de digitale munt zelfs een waarde van 66.000 dollar – een behoorlijke stijging als je bedenkt dat de Bitcoin in 2009 maar een paar cent waard was. Ook andere cryptomunten liften mee op het succes.

De geschiedenis van de Bitcoin koers

De Bitcoin koers zit nu al enige tijd in de lift. In 2017 bereikte de munt het record van bijna 20.000 dollar. Daarna verloren veel beleggers hun vertrouwen in de Bitcoin en werd hij snel weer minder waard, maar sinds 2020 zit de munt weer in de lift. In april brak hij door het plafond van de 20.000 dollar heen, en op woensdagmiddag 20 oktober was de cryptomunt ineens ruim vijf keer zoveel waard als een jaar geleden.

De ingeburgerde cryptomunt

Dankzij de populariteit van de Bitcoin, raken ook andere cryptomunten steeds meer ingeburgerd onder een groter publiek. Zo zijn er inmiddels heel wat serieuze investeerders die niet alleen de bitcoinkoers in de gaten houden, maar ook die van de andere munten, bijvoorbeeld de ethereum-, litecoin- of Vechain koers.

Extreem veel aanbod

Naast die alternatieve munten, ofwel alt coins, zijn er nog vele anderen, maar die zijn lang niet allemaal even betrouwbaar. De leek die graag een gevaarlijk spelletje speelt is een fijn doelwit voor dergelijke munten: hij of zij kan minder goed inschatten of de techniek achter de munt in orde is. De cryptomuntenmarkt wordt bovendien niet gereguleerd. Een beetje kennis van zaken en van de markt, of een betrouwbare tussenpersoon, is dus vrij essentieel als je met cryptomunten geld wil verdienen.

Maar die tussenpersonen zijn er voldoende en het aantal neemt alleen maar toe. Van de bekende munten die al wat langer meegaan mag bovendien duidelijk zijn dat de techniek wél in orde is; anders waren ze er al lang niet meer geweest.

Flash crashes

Dat betekent echter nog niet dat de waarde gegarandeerd stabiel is. Er zijn al aardig wat ups en downs geweest. Na 2017 crashte de Bitcoin dus flink, maar ook na het record van woensdag kregen investeerders even de schrik van hun leven.

Op donderdag was er een ‘flash crash’ op een aantal exchanges (handelplatforms). De waarde van de munt daalde binnen enkele minuten extreem om binnen een paar seconden weer te herstellen. Hoe extreem de crash was verschilde per exchange, maar op het bekende platform Binance bereikte de Bitcoin zelfs even het dieptepunt van 8200 dollar.

Traditionele beleggers over de brug

Voor die onvoorspelbaarheid en het feit dat de markt niet gereguleerd is, schrokken traditionele investeerders lang terug. Maar inmiddels lijken er toch aardig wat schaapjes over de brug. En dat maakt de kans op een langdurige crash een stuk minder groot, zo denken veel experts. Nu ook traditionele instituten heil zien in de cryptomunt volgen anderen snel. En een breed gedragen vertrouwen in de munt maakt een grote, langdurige klap niet aannemelijk, is de beredenering.

De recente koersstijging wordt door veel media – waaronder het ANP – dan ook verklaard doordat in New York voor het eerst een beursgenoteerd investeringsfonds in bitcoins werd verhandeld. Het feit dat de Amerikaanse beurswaakhond dit fonds heeft goedgekeurd versterkt het betrouwbare imago van de cryptomunt, aldus diezelfde media.