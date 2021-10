Door schandalen geplaagd Activision Blizzard blaast evenement af

De Amerikaanse producent van videogames Activision Blizzard, bekend van Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft, heeft besloten om een groot, voornamelijk virtueel, evenement deze winter te annuleren. Het gamebedrijf is het middelpunt van een schandaal rond seksueel wangedrag door medewerkers. De BlizzCon-conferentie is een van de grootste evenementen van de videogame-industrie, en trok voor de coronacrisis tienduizenden bezoekers.

Activision Blizzard verklaarde dat het evenement in de toekomst “veilig, gastvrij en inclusief moet zijn”, maar gaat niet dieper in op de redenen voor de annulering. Ook al gaat het evenement niet door, de onderneming zal wel previews van nieuwe games aanbieden. Tijdens het evenement onthult de videogame-uitgever vaak nieuwe games. In februari zou het bedrijf naast een onlineshow ook kleinere livebijeenkomsten organiseren.

Activision Blizzard ontsloeg onlangs meer dan twintig medewerkers na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek. BlizzCon organiseerde vaak feesten waar medewerkers dronken waren en ongewenste seksuele avances maakten naar collega’s of fans, zo meldde persbureau Bloomberg in augustus.