Poetin wil gasvoorraden in Europa aanvullen na volle eigen opslag

De Russische president Vladimir Poetin heeft de opdracht gegeven de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen met Russisch gas, zodra de ondergrondse opslagplaatsen voor gas dat in reserve wordt gehouden in Rusland vol zijn. Dit is volgens Russische mediaberichten uiterlijk in de tweede week van november het geval.

Poetin gaf de order aan de chef van het staatsbedrijf Gazprom, Aleksej Miller. Die schatte dat de Russische reserveopslag uiterlijk 8 november het vereiste niveau heeft bereikt. Poetin verwacht dat het extra gas dat zijn land naar Europa pompt, daar de prijzen op de energiemarkt temperen.

De gasprijzen worden tot recordhoogten opgedreven door het afbouwen van de exploitatie van gasvoorraden in met name Nederland en door de groeiende vraag bij het naderen van de winter en de groei van economische activiteiten na het versoepelen van coronamaatregelen. Ook waren de gasvoorraden in Europa na de strenge winter leger dan anders. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs steeg de prijs van natuurlijk gas 365 procent sinds begin dit jaar.