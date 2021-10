Sportkledingmerk Puma ondanks lockdowns winstgevender

Puma heeft ondanks lockdowns in Vietnam en logistieke problemen zijn winstmarges verhoogd. Het bedrijf voerde de verkopen in het derde kwartaal fors op. Sportschoenen, shirts, trainingspakken en andere kleding van het Duitse merk gingen bovendien minder vaak afgeprijsd over de toonbank.

Puma behaalde in juli, augustus en september een omzet van ruim 1,9 miljard euro, een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met die hogere opbrengsten kon de concurrent van Adidas en Nike forse kostenstijgingen opvangen. De winstmarges verbeterden en de nettowinst steeg met bijna 27 procent op jaarbasis tot 143,8 miljoen euro.

Net als andere kledingfabrikanten had Puma hogere kosten door een tekort aan containers om in Aziƫ geproduceerde kleding naar Europa, de Verenigde Staten of Latijns-Amerika te brengen. Daarnaast zijn in onder meer Vietnam, waar veel sportschoenen worden gemaakt, strenge coronamaatregelen verlengd waardoor fabrieken minder produceren. Puma waarschuwt dan ook dat bepaalde producten mogelijk minder goed leverbaar zijn.

Op de winst en omzet zullen de problemen volgens Puma weinig vat krijgen. Het concern verhoogde zelfs zijn verwachtingen voor heel 2021. In plaats van de eerder voorspelde omzetstijging van 20 procent dit jaar, verwacht het bedrijf nu zeker een kwart meer opbrengsten dan in 2020. Ook over de operationele winst, waarin belastingen en rentebetalingen niet meetellen, is het bedrijf optimistischer dan eerder dit jaar.