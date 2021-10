Adviesprijs benzine stijgt tot boven de 2,10 euro

De Nederlandse benzineprijs is voor het eerst boven de 2,10 euro per liter uitgekomen, meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat de brandstofprijzen volgt. Dat is al meer dan 5 procent hoger dan begin deze maand toen voor het eerst meer dan 2 euro per liter moest worden afgerekend.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) steeg donderdag met 0,2 cent tot 2,101 euro. UnitedConsumers komt tot die prijs door de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen dagelijks te bekijken. Ook de adviesprijs van lpg ging omhoog. Een liter kost nu 1,131 euro. De adviesprijs voor een liter diesel bleef ongewijzigd op 1,760 euro.

De olieprijs is de laatste tijd hard gestegen. Het herstel van de wereldeconomie na de coronacrisis zorgde voor meer vraag naar de fossiele brandstof en dat leidde tot hogere prijzen.

De adviesprijs van de oliemaatschappijen wordt vrijwel alleen bij tankstations langs de snelweg gevraagd. Op andere plaatsen wordt benzine veelal goedkoper aangeboden omdat pomphouders daar minder kwijt zijn aan de huur van de grond. Dat kan tot meer dan 20 cent per liter benzine schelen.