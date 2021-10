Shell mikt op verlaging eigen uitstoot met 50 procent in 2030

Olie- en gasconcern Shell wil dat de uitstoot van zijn eigen activiteiten in 2030 met 50 procent is verlaagd in vergelijking met het niveau van 2016. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal.

Daarmee voert Shell zijn inspanningen om de uitstoot tegen te gaan verder op. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, aldus de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Topman Ben van Beurden van Shell zegt in een toelichting dat met die nieuwe doelstelling voor de uitstoot de strategie van de Brits-Nederlandse onderneming versneld wordt uitgevoerd. Ook is het volgens Shell een belangrijke mijlpaal op de weg om klimaatneutraal te worden.

Shell zette in het afgelopen kwartaal een onderliggende winst in de boeken van 4,1 miljard dollar, omgerekend ruim 3,5 miljard euro. Daarbij profiteerde Shell van de hoge olieprijzen, want een jaar eerder was de winst nog 955 miljoen dollar. De winst werd wel geraakt door de orkaan Ida die in augustus het zuiden van de Verenigde Staten trof. Die had een negatieve impact op de winstgevendheid van circa 400 miljoen dollar. Een groot deel van de olieproductie in de Golf van Mexico kwam door Ida tijdelijk stil te liggen.

Op nettobasis leed Shell wel een verlies van 447 miljoen dollar vanwege boekhoudkundige afschrijvingen op derivatencontracten, met name van gas. De totale omzet bedroeg in de afgelopen periode 61,5 miljard dollar tegen 44,7 miljard dollar een jaar terug.

Woensdag werd nog bekend dat de activistische aandeelhouder Third Point wil dat Shell zich opsplitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie en gas en een bedrijf dat juist inzet op hernieuwbare energie. Volgens Third Point zou de splitsing duidelijkheid verschaffen over de strategie. Ook zouden de twee bedrijven verschillende soorten investeerders aantrekken.

Third Point nam recent een belang in Shell van meer dan 750 miljoen dollar, aldus persbureau Bloomberg. Daarmee zou het direct een van de grootste aandeelhouders zijn. De totale marktwaarde van Shell is ongeveer 190 miljard dollar.