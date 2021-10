Bonden laten leden stemmen over ‘teleurstellend’ cao-bod supers

Vakbonden CNV en FNV laten het definitieve oordeel over het eindbod van supermarkten voor een nieuwe cao over aan hun leden. Zelf zijn ze ontevreden over de voorstellen van werkgevers. Vooral de verlaging van de zondagstoeslagen noemt FNV “teleurstellend”.

Vakbonden en werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum hebben lang onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de 250.000 medewerkers die onder de cao vallen. Begin 2021 organiseerden FNV en CNV ook stakingen om hun eisen kracht bij te zetten, maar de animo was niet erg groot. Tot een principeakkoord is het niet gekomen.

In de plannen van de werkgevers krijgen werknemers er in drie jaar stapsgewijs 9 procent meer loon bij. Dat is meer dan het oorspronkelijke loonbod. Maar FNV en CNV vinden de verlaging van de zondagstoeslag te zwaar om onverdeeld positief over het eindbod te zijn. Die toeslag is volgens de bonden erg belangrijk voor personeelsleden van supermarkten en distributiecentra die hun werk niet als bijbaan doen.

“We zijn uitonderhandeld. Werkgevers blijven erbij dat zij de zondagstoeslag willen halveren”, zegt FNV-bestuurder Özcan Colak. Jacqueline Twerda van CNV erkent ook dat het eindbod niet is waar ze op had ingezet. Maar ze wil de aanzienlijke loonsverhoging wel voorleggen aan leden.

FNV geeft leden tot 11 november de tijd om te stemmen. CNV-leden kunnen tot 12 november stemmen.