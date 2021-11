Nederland krijgt er meer pr-bureaus en industrieel ontwerpers bij

Nederland heeft er de laatste tijd meer ondernemingen in de culturele en creatieve sector bijgekregen. Er waren begin vorige maand ongeveer 1100 meer van deze bedrijven dan in januari 2020, volgt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Deze groei van ruim 5 procent komt vooral doordat er bedrijven zijn bijgekomen in de pr en het industrieel design.

Op 1 oktober telde het CBS alles bij elkaar ruim 22.000 culturele en creatieve bedrijven met twee of meer werkzame personen. Na een daling in de tweede helft van 2020 is het aantal bedrijven in 2021 elk kwartaal gestegen. De groei is het sterkst in de Zaanstreek en Flevoland.

Gemiddeld is de grootste stijging te zien in het aantal pr-bureaus, dat met 50 procent is gestegen. Het aantal industrieel ontwerpers steeg met bijna 20 procent en het aantal makers en uitgevers van geluidsopnamen met 17 procent. Het CBS geeft geen verklaring hiervoor.

Het aantal reclamebureaus met twee of meer werkzame personen daalde daarentegen tot 4400, een afname van ruim honderd bedrijven. Het aantal bedrijven in onder meer de podiumkunsten en fotografie zijn volgens de cijfers min of meer gelijk gebleven. Dat laatste geldt ook voor het aantal architectenbureaus en uitgeverijen.