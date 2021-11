Supermarkten moeten volgens milieuclub meer doen aan klimaat

Nederlandse supermarkten ontlopen hun klimaatverantwoordelijkheid, vindt de campagneorganisatie Feedback. Dat supermarkten zich bezighouden met de energiereductie in de eigen winkels is goed, maar niet genoeg. Volgens Feedback moeten ze juist ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de duurzaamheid van de producten die ze verkopen.

Feedback, een van oorsprong Britse milieuclub die zich inzet voor duurzamere voedselproductie, vindt dat supermarkten op de klimaattop COP26 in Glasgow meer ambitie moeten tonen. De organisatie vindt vooral dat Nederlandse supermarkten doelbewust moeten inzetten op het verminderen van vlees- en zuivelconsumptie. Volgens campagneleider Frank Mechielsen blijven Nederlandse supermarkten “te veel goedkoop vlees aanbieden”.

Nederlandse supermarkten richten zich nog te veel op de CO2-uitstoot in de eigen supermarkten, luidt de kritiek van Feedback. Zo kwam de koepelorganisatie van Nederlandse supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), onlangs met het nieuws dat “supermarkten 23,6 procent efficiĆ«nter met energie omgaan”. Maar Feedback vindt dit misleidend, want “95 procent van de emissies komt uit de productieketen”. Het CBL laat in een reactie weten dat “supermarkten al jarenlang inspelen op de verduurzaming van de voedselketen”, onder meer door het assortiment van plantaardige producten uit te breiden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame verpakkingen te gebruiken.

Feedback constateert wel dat Albert Heijn en Jumbo transparanter worden over hun vleesverkoop. Zo geeft Albert Heijn sinds kort aan welk deel van zijn assortiment dierlijk eiwit is en welk deel plantaardig, waarbij het streeft naar een verhouding van 50/50 in 2025. Maar concrete plannen om dat te bereiken, ontbreken volgens de milieuorganisatie. Die noemt het teleurstellend dat “geen enkele grote supermarkt plannen heeft om de vlees- en zuivelverkoop te verminderen”.

Mechielsen benadrukt dat “supermarkten meer verantwoording moeten nemen voor de klimaatimpact in hun hele keten door de verkoop van vlees en zuivel in 2030 te halveren, en door meer gezonder en plantaardig voedsel aan te bieden”. Hij wijst daarbij op de kleinere supermarktketen Ekoplaza, die hierin volgens hem vooroploopt. “Deze supermarkt heeft zichzelf ten doel gesteld om eind 2022 de verhouding in omzet van vers vlees en vis ten opzichte van vegetarisch te stellen op 50/50, terwijl dat in 2021 56/44 was.”