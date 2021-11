DNB pleit voor tussenvormen bij beprijzen CO2-uitstoot

Het beprijzen van CO2-uitstoot is economisch gezien de efficiëntste manier om de emissie van het broeikasgas terug te dringen. Maar een volledige wereldwijde beprijzing zit er komende jaren waarschijnlijk niet in. Daarom moet Nederland zich volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hard maken voor tussenoplossingen.

De centrale bank komt met die oproep terwijl de VN-klimaattop in Glasgow in volle gang is. DNB stelt voor dat er bijvoorbeeld afspraken over beprijzing gemaakt kunnen worden tussen de grootste economieën of tussen landen die al bestaande systemen voor het beprijzen van CO2 hebben. Ook moet worden gedacht aan afspraken voor specifieke sectoren, bijvoorbeeld de luchtvaart. Om draagvlak te creëren voor deze maatregelen kan het dan slim zijn om tegelijkertijd een algemene belastingkorting door te voeren.

Deskundigen van de toezichthouder benadrukken dat de belangrijkste reden voor de traag verlopende aanpak van klimaatverandering is dat vervuilers nog te weinig betalen voor de maatschappelijke kosten van hun CO2-uitstoot. Wereldwijd zijn er de afgelopen jaren wel steeds meer prikkels om bedrijven aan te zetten tot verduurzaming. Maar het probleem bij deze beprijzing is dat het vaak niet alles dekt en dat de prijs die op CO2 wordt geplakt vaak nog veel te laag is.

Europa vormt wat betreft dat laatste punt wel een uitzondering met zijn Europese emissiehandelssysteem, waarin sprake is van relatief hoge prijzen vergeleken met de rest van de wereld. De Europese Unie laat sowieso het goede voorbeeld zien wat betreft de richting waar we op moeten, aldus DNB. Het Europese klimaatplan dat afgelopen zomer werd gepresenteerd door Eurocommissaris Frans Timmermans bevat voorstellen voor een duidelijk hogere beprijzing van CO2.

Vooral in de gebouwde omgeving en in het transport zou de prijs voor het uitstoten van CO2 als het aan Brussel ligt omhoog moeten. In die sectoren is er nu in de meeste landen, waaronder ook Nederland, alleen nog sprake van beperkte of indirecte beprijzing, bijvoorbeeld via belastingen op energieverbruik en fossiele brandstoffen. Als het zogenoemde Fit for 55-pakket van Brussel volledig doorgevoerd zou worden zou in 2030 ongeveer 75 procent van de Europese uitstoot expliciet worden beprijsd.