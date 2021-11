Europese gasprijs omhoog door daling leveringen Rusland

De Europese gasprijs ging woensdag omhoog vanwege lagere leveringen van aardgas aan Europa door Rusland. Rusland, de belangrijkste gasleverancier van Europa, heeft wel beloofd vanaf volgende week meer gas te gaan leveren.

De prijs van een megawattuur gas steeg met 13 procent naar meer dan 76 euro. Dat is nog wel altijd fors lager dan begin oktober toen de prijs piekte op meer dan 160 euro. De levering van Russisch gas nam afgelopen weekend af en ook op maandag waren er lagere leveringen. Verschepingen via een belangrijke pijpleiding naar Polen zijn gestopt, terwijl leveringen via een pijpleiding door Oekraïne daalden. Ook via een pijpleiding naar Bulgarije werd minder gas vervoerd vanwege schade aan de lijn die momenteel wordt gerepareerd.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft meermaals gezegd zich aan zijn leveringsverplichtingen naar Europa te houden. Het Kremlin meldde dinsdag dat vanaf volgende week de leveringen aan Europa worden verhoogd omdat dan de binnenlandse voorraden volledig zijn aangevuld. President Vladimir Poetin heeft Gazprom opgedragen de voorraden bij gasfaciliteiten in Duitsland en Oostenrijk te verhogen. Die liggen nu ver onder de normale niveaus.