Duitse export daalt opnieuw door toeleveringsproblemen

De uitvoer van de grootste economie van de eurozone daalde in september voor de tweede maand op rij. De problemen in de toeleveringsketens en materiaaltekorten blijven de Duitse exporteurs onder druk zetten, komt naar voren uit de handelscijfers van het Duitse federale statistiekbureau. Economen van ING verwachten pas een herstel van de export in de loop van 2022.

Door problemen in de logistiek en tekorten aan grondstoffen in fabrieken daalde de Duitse export met 0,7 procent op maandbasis, na een daling met 1,2 procent in augustus. Die afname in augustus was de eerste sinds april 2020, toen de wereldeconomie vrijwel tot stilstand kwam vanwege de eerste golf van de coronapandemie. De import nam daarentegen in september toe met 0,1 procent op maandbasis.

De door de pandemie veroorzaakte problemen hebben geleid tot wereldwijde tekorten aan onderdelen, zoals halfgeleiders, hout en kunststoffen. De productie in belangrijke sectoren van de Duitse economie, zoals de auto-industrie, wordt daardoor beperkt.

Uit een enquête van het economische onderzoeksinstituut Ifo bleek eind oktober al dat Duitse exporteurs minder positief zijn geworden over de toekomst vanwege de wereldwijde leveringsproblemen en tekorten. De index die de verwachtingen van Duitse exporteurs meet, zakte in oktober naar het laagste niveau sinds februari. Ook heeft de Duitse regering de prognose voor de economische groei dit jaar verlaagd van 3,5 procent naar 2,6 procent.

Volgens economen van ING vormt de aanhoudende daling van de export een verder bewijs dat de groei van de Duitse economie vooral wordt aangejaagd door de consumentenuitgaven en de overheidsbestedingen. “Fricties in de toeleveringsketen hebben de Duitse export ingehaald deze zomer. De export, die nog steeds een belangrijke groeimotor was in het tweede kwartaal, lijkt in het derde kwartaal een rem op de groei te zetten.”

De economen stellen dat de industriële productie in Duitsland eerst weer moet aantrekken voordat ook de export weer kan stijgen. Een eerste herstel van de industriële productie verwachten ze in het vierde kwartaal, maar voor een echt herstel van de productie en de export moeten eerst de problemen in de toeleveringsketen worden opgelost. En dat zal volgens hen pas in de loop van 2022 gebeuren.