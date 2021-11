Linkse partijen willen extra maatregelen belastingontwijking

De plannen van het demissionaire kabinet tegen belastingontwijking door multinationals gaan een deel van de oppositie niet ver genoeg. Op initiatief van GroenLinks komt een aantal partijen met aanvullende voorstellen. Die zouden de schatkist naar schatting bijna 1 miljard euro per jaar extra opleveren.

Het grootste deel van dat bedrag kan worden binnengehaald door bedrijven niet langer toe te staan hun activiteiten oneindig op te knippen. Concerns kunnen nu meer dan één keer profiteren van het lage belastingtarief dat geheven wordt over het eerste deel van de winst. Ook zijn bepaalde belastingvoordelen van toepassing op elk afzonderlijk bedrijfsonderdeel. GroenLinks wil de wet zo aanpassen dat het lage tarief en andere “belastingcadeautjes” maar één keer per concern van toepassing kunnen zijn.

Daarnaast wil GroenLinks de overgangsperiode waarin bedrijven kunnen blijven profiteren van constructies uit het verleden, flink beperken. Ook vindt de partij dat buitenlandse vastgoedbeleggers altijd belasting moeten betalen over hun verkoopwinsten. Nu zijn zij daarvan vrijgesteld als hun investeringen via een Nederlands beleggingsfonds lopen.

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug erkent dat het demissionaire kabinet “goede stappen” zet in het belastingplan voor 2022, dat deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Maar: “het plan sluit fiscale sluiproutes slechts beperkt af. Er is meer nodig om de gaten te dichten waar multinationals in Nederland gebruik van maken.” Zij weet zich gesteund door in ieder geval de PvdA, Volt, DENK en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt. De SP steunt een deel van de voorstellen.