Luchthaven Frankfurt merkt herstel luchtvaart in resultaten

De exploitant van de luchthaven van Frankfurt, het grootste vliegveld van Duitsland, merkt het herstel van de coronapandemie. In het derde kwartaal zag luchthavenbedrijf Fraport zijn resultaten sterk verbeteren in vergelijking met een jaar eerder. Wel is het passagiersvervoer nog lang niet terug op het niveau van voor de uitbraak. Frankfurt behoort samen met Paris-Charles de Gaulle, London Heathrow en Schiphol tot de grootste luchthavens van West-Europa.

Fraport profiteerde in de afgelopen periode, met daarin de belangrijke zomermaanden juli en augustus, van de versoepelde reisbeperkingen in Europa. Daardoor stapten meer mensen in het vliegtuig voor vakanties en verwerkte Fraport meer reizigers. De omzet steeg daardoor met 80 procent naar bijna 634 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst behaald van 102,6 miljoen euro, tegen een fors verlies een jaar geleden.

Over de eerste negen maanden van dit jaar verwelkomde Frankfurt 15,8 miljoen passagiers. Dat is een daling van meer dan 70 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2019, dus voor de virusuitbraak. Fraport zegt dat tussen juni en september het aantal reizigers aantrok en dat in oktober die stijgende trend werd doorgezet.

Voor heel 2021 rekent Fraport voor Frankfurt op tussen de 20 miljoen en 25 miljoen passagiers, waarbij dat aantal waarschijnlijk aan de bovenkant van die bandbreedte zal uitkomen. In 2019 verwerkte de luchthaven nog het recordaantal van meer dan 70 miljoen reizigers. Fraport verwacht dat op z’n vroegst pas in 2025 de passagiersaantallen in Frankfurt weer volledig zijn hersteld. Het Duitse bedrijf is ook exploitant van luchthavens elders in de wereld.