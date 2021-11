Toyota: wereldwijd alleen uitstootloze auto’s in 2040 te moeilijk

De Japanse autofabrikant Toyota zegt dat het een belofte om uiterlijk in 2040 wereldwijd alleen nog uitstootvrije auto’s te verkopen niet heeft ondertekend omdat dit niet te realiseren is. Het Japanse merk wijst erop dat in veel landen waar het zijn auto’s verkoopt zoals in Azië, Latijns-Amerika en Afrika tegen die tijd vermoedelijk nog niet de infrastructuur is om elektrische en waterstofauto’s te kunnen gebruiken.

Bestuurder Kohei Yoshida van Toyota’s volledig elektrische tak stelt dat er “vele manieren zijn om CO2-neutraal te worden”. Daarbij is het volgens hem belangrijk dat we “aan alle landen en regio’s en verschillende omgevingen en plaatsen denken”.

Toyota is relatief laat met het op de markt brengen van zijn eerste volledig elektrische auto. De Japanse fabrikant ziet nog altijd een grote toekomst voor zijn stekkerloze hybride auto’s. Die voertuigen, die zuiniger zijn dan auto’s met alleen een verbrandingsmotor maar nog wel diesel of benzine gebruiken, zijn volgens Toyota nodig om het energieverbruik en de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

Ook BMW blijkt sceptisch. Topman Oliver Zipse waarschuwt dat een einddatum voor auto’s op fossiele brandstoffen zelfs een averechts effect zou kunnen hebben. Hij denkt dat als er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren worden toegelaten dat mensen dan langer in hun oudere, vervuilendere auto’s blijven rondrijden.

De belofte, die overigens stelt dat bedrijven naar het doel toe moeten werken en dus ruimte biedt voor uitzonderingen, zorgt voor een tweedeling in de autosector. Behalve Toyota besloten ook Volkswagen, Renault-Nissan, Hyundai-Kia en Stellantis niet te tekenen. Dat laatste concern is het moederbedrijf van onder andere Fiat, Jeep, Lancia, Opel en Peugeot. Ford, Mercedes-Benz, General Motors en Volvo Cars ondertekenden wel.

Merken die de belofte niet ondertekenen zijn overigens wel bezig met elektrische auto’s. Porsche, dat onderdeel is van Volkswagen, wil bijvoorbeeld in de komende jaren een geëlektrificeerde versie van zijn iconische 911 op de markt brengen. Of dat meteen een volledig elektrische auto wordt, weet topman Oliver Blume nog niet. Dat gebeurt uiterlijk in 2030, zei hij in het Duitse vaktijdschrift Automobilwoche.