Haven Rotterdam verwelkomt GES als nieuwe gebruiker

De haven van Rotterdam krijgt Global Energy Storage (GES) als nieuwste gebruiker. Het bedrijf dat is gespecialiseerd in faciliteiten voor energieopslag neemt een deel van de Stargate Terminal over van Gunvor Group. Daarbij zal het bedrijf dat op papier vanuit Guernsey opereert, maar ook in Nederland, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten actief is, zo’n 20 hectare aan braakliggend terrein ontwikkelen. GES ontstond in mei dit jaar.

GES-topman Peter Vucins benadrukt dat Rotterdam een van de grootste havens ter wereld is “en de toegangspoort tot Europa”. Hij is om die reden “verheugd” deze deal aan te kondigen. GES wil de bestaande olieterminal ombouwen tot een koolstofarme producententerminal. Hij spreekt ook over “een van de grootste koolstofarme ontwikkelingen in een industrieel knooppunt van wereldklasse”.

De plannen van GES omvatten onder andere de ontwikkeling van een zeesteiger. Daarnaast wil GES infrastructuur ontwikkelen voor de opslag van biobrandstof en gas. Ook gaat het om de productie van gas tot chemicaliƫn. Verder wil GES deel uitmaken van de logistieke keten die nodig is voor de invoer van groene en blauwe waterstof en waterstofdragers als ammoniak. GES verwacht snel te kunnen groeien. Een prijs voor de overname werd niet genoemd.