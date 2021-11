Opleving coronavirus drukt resultaten verzekeraar Aegon

Verzekeraar Aegon voelt de opleving van het coronavirus in zijn resultaten. Met name in de Verenigde Staten is het bedrijf door “ongunstige sterftecijfers” als gevolg van de pandemie meer geld kwijt aan claims. De Amerikaanse tak voor levensverzekeringen had bovendien te maken met hogere claims.

De operationele winst van het verzekeringsconcern, waar bijvoorbeeld beleggingswinsten niet bij meetellen, daalde daardoor met 16 procent tot 443 miljoen euro. De kostenbesparingen waar Aegon al langer op inzet werden door de gestegen sterftecijfers tenietgedaan.

Onder de streep leed Aegon een nettoverlies van 60 miljoen euro. Dat kwam vooral door een eenmalige uitgave van 470 miljoen euro die risico’s rond Amerikaanse klanten met een polis voor lijfrentes moeten verkleinen. Door de lage rentes zit Aegon in zijn maag met deze groep klanten. Het bedrijf is dan ook al langer bezig om deze polishouders met een eenmalige uitkering uit te kopen. Tot nu toe heeft 8 procent het aanbod geaccepteerd.

Topman Lard Friese zei in een toelichting dat de gevolgen van de hogere sterftecijfers door corona de vorderingen van zijn verbeterplan voor Aegon enigszins maskeren. Ten opzichte van 2019 heeft de verzekeraar structureel 253 miljoen euro bespaard, waarmee het doel van 400 miljoen aan kostenbesparingen in 2023 volgens hem goed haalbaar blijft. De verzekeraar verwacht tegelijkertijd dat de negatieve effecten van de pandemie de komende tijd minder zullen worden.

Aegon wil zich ook uit steeds meer landen terugtrekken die niet tot zijn belangrijkste markten behoren. De verkoop van zijn activiteiten in Midden-en Oost-Europa aan zijn Oostenrijkse branchegenoot Wiener Versicherung Gruppe (VIG) liep daarbij vertraging op. Hongarije is nog altijd niet akkoord met de verkoop van de onderdelen van Aegon in dat land, waarbij het onduidelijk is wat de beweegredenen van de regering zijn. De Europese Commissie onderzoekt sinds eind oktober of de blokkade in strijd is met Europese regelgeving.

In een toelichting zei Friese dat het verkrijgen van goedkeuring voor overnames nou eenmaal een tijdrovend proces is. Volgens de Aegon-topman hebben VIG en het Hongaarse ministerie van Financiƫn goede gesprekken over de deal ter waarde van 830 miljoen euro.