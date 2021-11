Blik beleggers op Shell, Ahold, Philips, Boskalis en Heineken

Op de eerste handelsdag van de week zal de aandacht van beleggers onder meer uitgaan naar olie- en gasconcern Shell, zorgtechnologieconcern Philips, maritiem dienstverlener Boskalis en bierbrouwer Heineken. Shell kondigde aan op papier volledig Brits te willen worden. Philips maakte dit weekend bekend dat de Amerikaanse toezichthouder FDA een fabriek in de VS heeft bezocht vanwege de terugroepactie van slaapapneumachines. Boskalis meldde een groot offshore windproject te hebben binnengesleept. Heineken neemt op zijn beurt twee brouwers in Afrika in zijn geheel over.

Shell wil niet alleen op papier Brits worden, ook het hoofdkantoor verhuist. Doel is om de snelheid en flexibiliteit van kapitaal- en portfolioacties te vergroten, aldus Shell. Daardoor is het bedrijf naar eigen zeggen beter in staat om kansen te grijpen en een leidende rol te spelen in de energietransitie. Ahold Delhaize houdt zijn beleggersdag en weet om die reden de aandacht op zich gericht.

Het bezoek van de FDA aan de Philips-fabriek heeft te maken met de problemen met de beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiƫnten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, ook kan het bepaalde chemicaliƫn afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Philips is onder meer in de VS al begonnen met het repareren en vervangen van de apparaten. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Het bedrijf heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie. Philips heeft nog geen geld apart gezet voor rechtszaken die zijn aangespannen tegen het bedrijf vanwege de gevaarlijke beademingsapparatuur. Er lopen inmiddels al meer dan honderd zaken.

Boskalis maakte bekend een groot contract te hebben gekregen voor het transport en de installatie van zogenoemde monopile-funderingen en substations van een windmolenpark in zee. De opdracht heeft een waarde van circa 450 miljoen euro. Heineken zei op zijn beurt twee overnames in Afrika te doen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag met een plus van 0,5 procent op 820,30 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1089,92 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,5 procent. De euro was 1,1453 dollar waard, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 80,17 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 81,44 dollar per vat.