Prijs van Amerikaanse steenkool naar hoogste punt in twaalf jaar

De prijs van steenkool is in de Verenigde Staten gestegen naar het hoogste niveau in meer dan twaalf jaar. Door het economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar elektriciteit enorm gestegen. Daar groeit ook de vraag naar vervuilende steenkool, dat wordt verbrand om elektriciteit op te wekken.

De prijs voor steenkool uit de Amerikaanse Appalachen steeg vorige week met 10 dollar naar 89,75 dollar per ton. Dat is de hoogste prijs sinds 2009, toen een piek in de export de prijs opdreef. Nu zijn het Amerikaanse energiecentrales die meer verbranden.

Amerikaanse mijnbedrijven verwachten dat de hoge prijzen nog een tijd lang zullen aanhouden. Sommige hebben bijna alle steenkool die ze volgend jaar verwachten te winnen al verkocht.

China, ’s werelds grootste gebruiker van steenkool, heeft verschillende maatregelen genomen op de markt voor steenkool, nadat de prijzen een recordhoogte bereikten. Vorige week werd bekend dat Chinese mijnbouwbedrijven met de winter in aantocht de prijzen voor steenkool moeten verlagen om zo een energiecrisis te voorkomen.