Consumenten gaven vooral meer uit aan diensten

Huishoudens hebben in september 4,6 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat opmerkt dat vooral aan diensten meer werd uitgegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kappersbezoek of recreatie zoals het bezoeken van een restaurant of voetbalwedstrijd.

Ook bijvoorbeeld aan verzekeringen en telefoon- en internetabonnementen besteedden de Nederlandse huishoudens meer. Die sector is goed voor ruim de helft van alle consumptie in eigen land. In totaal gingen de uitgaven aan diensten met 6,6 procent omhoog. De consumptie van diensten lag nog wel altijd beneden het niveau van september 2019, voor de coronacrisis.

De bestedingen aan goederen door huishoudens gingen met 3 procent omhoog. Vooral aan kleding, schoenen en elektrische apparaten gaven ze meer uit, aan vervoermiddelen en woninginrichting besteedden ze juist minder.