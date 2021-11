CBS meldt cijfers werkloosheid in oktober

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt donderdag met cijfers over de Nederlandse werkloosheid in oktober. In september kwam de werkloosheid uit op 3,1 procent van de beroepsbevolking en mogelijk is die vorige maand verder gedaald. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren zelfs tekorten aan werknemers.

Eerder deze week maakte het CBS al bekend dat werkgevers die op zoek zijn naar personeel in het derde kwartaal weer uit minder kandidaten konden kiezen. In het afgelopen kwartaal stonden tegenover elke 100 werklozen 126 vacatures. Dit is het tweede kwartaal op rij waarin er meer vacatures zijn dan werklozen.

Eind september stonden er 371.000 vacatures open, een recordhoeveelheid. Zo is er binnen de horeca een groot tekort aan personeel, maar ook in sectoren als informatie en communicatie, bouw, industrie, transport en techniek is de vraag naar personeel groot. Veel bedrijven zeggen dat hun groei wordt geremd door het tekort aan werknemers omdat werkzaamheden of opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden.