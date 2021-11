KVK: aantal zzp-beveiligers groeit fors

Het aantal zzp-beveiligers is de afgelopen vijf maanden fors gegroeid, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Tussen 1 juni en 1 november dit jaar steeg het aantal mensen dat zich bij het handelsregister inschreef als zzp’er in de beveiliging van 4791 naar 5026. Het aantal particuliere beveiligingsondernemingen groeit volgens de dienst al jaren, waarbij vooral de zzp-tak stijgt.

Met name in de grote steden was de stijging groot. In Rotterdam (82 procent), Den Haag (80 procent) en Amsterdam (72 procent) was de groei het grootst. Ook in kleinere steden, zoals de IJmond, Delft en Westland is een forse groei merkbaar, signaleert de KVK. In Zaandam en in het Gooi was nauwelijks sprake van groei.

Het aantal mkb-bedrijven in de particuliere beveiliging groeit veel langzamer. Op 1 januari 2019 waren daar 1162 bedrijven ingeschreven. Op 1 november 2021 waren dat er 1221. Door de coronacrisis daalde dat aantal flink. Dat is intussen hersteld, aldus het handelsregister.

Brancheorganisaties verschillen van mening over de stijging van het aantal zzp’ers in de branche. Brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) zegt dat de extra beveiligers de komende jaren hard nodig zijn door de vergrijzing en de concurrentie met andere sectoren.

De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt zich daarentegen zorgen om de veiligheid. Zzp’ers hoeven zich volgens de organisatie niet aan de geldende arbeids- en rusttijden van de branche te houden. Ook zijn ze niet verplicht hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Als er zzp’ers een evenement moeten beveiligen, kan onduidelijkheid over de aanpak van de beveiliging ontstaan. Beveiligers zouden daarom volgens de vereniging in dienst moeten zijn, omdat ze altijd werken onder gezag van anderen.

Er werken ongeveer 26.000 mensen in de beveiliging in Nederland.