PostNL verwacht geen vertragingen na sluiting Belgisch depot

PostNL verwacht niet dat de sluiting van het depot bij Antwerpen voor vertragingen zal zorgen bij het leveren van pakketjes in België. Maandag sloten de Belgische arbeidsinspectie en de douane het depot omdat er sprake was van inbreuk op de regels. Het ging onder meer om tien gevallen van zwartwerken.

Het depot in Wommelgem, bij Antwerpen, is tot nader order dicht. Daardoor kon maandag ongeveer 5 procent van de pakjes in België niet worden bezorgd, wat neerkomt op duizenden pakketten. PostNL werkt nog aan een oplossing voor die pakketten.

De Belgische arbeidsinspectie viel maandag drie depots van PostNL binnen. Behalve in Wommelgem werd onderzoek gedaan in Mechelen en Ardooie, maar daar was alles in orde. Bij PostNL werden in België eerder dit jaar na invallen ook al overtredingen geconstateerd.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft negen pakkettendepots in het land. De problemen daar hebben geen gevolgen voor de Nederlandse markt. Op het depot in Wommelgem worden geen pakketten voor Nederlandse klanten behandeld, gaf een woordvoerder van het postbedrijf aan.