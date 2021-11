ECB-lid Panetta: niet te vroeg ingrijpen om inflatie te bedwingen

De Europese Centrale Bank (ECB) moet niet te vroeg beginnen met het afbouwen van de steunmaatregelen voor de economie van de eurozone om de hard oplopende inflatie te beteugelen. Dat zei bestuurslid Fabio Panetta van de centrale bank tijdens een toespraak in Parijs. Volgens de centrale bankier wordt de geldontwaarding in het eurogebied gedreven door “puur tijdelijke factoren” en zou een vroegtijdige afbouw van de steun de economie kunnen schade en de binnenlandse vraag onder druk zetten.

“Monetair beleid moet geduldig zijn. Een te vroege afbouw van de steun zou de bestedingen onder druk zetten voordat de vraag weer is teruggekeerd naar het normale niveau”, aldus Panetta.

De bestuurder benadrukte dat 80 procent van de huidige inflatie in de eurozone uit het buitenland komt, omdat het eurogebied een netto-importeur is van energie en grondstoffen, waarvan de prijzen de afgelopen tijd sterk zijn gestegen. Volgens hem blijft de regio juist achter bij het herstel van de wereldwijde vraag, waarbij met name de bestedingen in de dienstensectoren nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie liggen.

De huidige situatie van hoge inflatie zou volgens Panetta wel kunnen verslechteren als de lonen in het eurogebied flink gaan stijgen om de hogere prijzen te compenseren. Maar de arbeidsmarkt is volgens hem nog altijd niet volledig hersteld van de coronacrisis.

Het ideale scenario zou volgens de centrale bankier een situatie van zogeheten “goede inflatie” zijn, die wordt gekenmerkt door een sterke vraag en een hoge werkgelegenheid. Een dergelijke periode van aanhoudende hoge prijsstijgingen zou volgens Panetta zelfs kunnen leiden tot een situatie waarin het monetaire beleid verder moet worden versoepeld.

De opmerkingen van Panetta volgen op een reeks uitlatingen van andere ECB-bestuurders die waarschuwden voor de gevaren van stijgende prijzen. Zo waarschuwde de Bundesbank deze week al voor een mogelijke inflatiepiek in Duitsland van net iets minder dan 6 procent. De Duitse centrale bank hield echter wel vast aan de voorspelling dat de inflatie in de komende maanden weer zal afnemen, in lijn met de verwachtingen van de ECB.

Ook benadrukte ECB-president Christine Lagarde vorige week nog dat het stimuleringsbeleid niet te snel moet worden afgebouwd ondanks de “onwelkome en pijnlijke” inflatie. Tevens herhaalde de ECB-preses dat ze geen verhoging van de rentetarieven verwacht in 2022.