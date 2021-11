HEMA verkoopt bakkerijen aan broodleverancier van Jumbo

Winkelketen HEMA verkoopt zijn bakkerijen aan BACU, de leverancier van het brood en banket van supermarktketen Jumbo. Toch zullen de HEMA-taarten en bekende tompouces door dezelfde medewerkers gemaakt blijven worden. De bakkerijen blijven als leverancier verbonden aan HEMA. Ook de 250 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar en behouden hun baan.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De verkoop maakt volgens HEMA deel uit van de strategische focus die de keten aan het aanbrengen is. HEMA werd zelf begin dit jaar overgenomen door de familie Van Eerd, tevens de familie achter Jumbo, en investeerder Parcom.